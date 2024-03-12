В Берлине загорелся лагерь для беженцев (фото масштабного пожара)

В столице Германии на месте бывшего аэропорта Тегель, где обустроили лагерь для беженцев, вспыхнул пожар. По предварительным данным, горят три огромные палатки (каждая на несколько сотен человек). Облако дыма над местом было видно за километры.

Об этом сообщает RBB24.

Берлинская пожарная бригада была направлена на масштабную операцию к месту размещения беженцев в аэропорту Тегель. Пожарная служба сообщила, что 100 экстренных служб уже в пути.

Фото: Bild: dpa/Gollnow

По информации спикера пожарной службы, есть вероятность, что несколько человек пострадали. В то же время, по предварительным данным Государственного управления по делам беженцев (LAF), о жертвах пока не сообщается.

Как сообщают местные СМИ, огонь поначалу вспыхнул в палатке площадью 1000 квадратных метров днем 12 марта. Но большинство обитателей смогли быстро ее покинуть. Позже стало известно, что одна из палаток уже рухнула.

Фото: Bild: dpa/Gollnow

Как сообщают в Сети, возможной причиной пожара могло стать курение в одной из палаток.

Отмечается, что после закрытия аэропорта Тегель участок на северо-западе столицы служил для размещения беженцев. Центр прибытия мигрантов, ищущих защиты, — один из крупнейших в стране. По данным Государственного управления по делам беженцев (LAF), здесь есть 40 палаток, в которых проживает около 4500 человек.

Напомним, ранее под Киевом вспыхнул масштабный пожар. В соцсетях публикуют видео стены из черного дыма, поднимающегося в небо.

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