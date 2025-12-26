- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 16
- Время на прочтение
- 2 мин
В ближайшее время добыча нефти для России может стать невыгодной — дипломат
Падение стоимости российской нефти может быстро ударить по бюджету РФ.
Пока публичной информации о полных последствиях санкций против газодобывающих и нефтедобывающих компаний РФ немного, однако первые сигналы уже очевидны — цена на российскую нефть опустилась ниже 40 долларов за баррель.
Об этом в эфире Эспрессо заявил глава направления исследований в сфере международной политики, чрезвычайный и полномочный посол Украины в США в 2020-2021 годах Владимир Ельченко.
По его словам, современная российская дипломатия стремительно деградирует и все больше напоминает самые плохие практики советских времен.
«Современная российская дипломатия быстрыми темпами скатывается к худшим советским временам. Однако даже тогда российские дипломаты не позволяли себе откровенных хамских упреков в адрес Запада. Это говорит только о том, что они нервничают, ведь все идет не так, как им хотелось», — отметил Ельченко.
Дипломат подчеркнул, что в Москве рассчитывали воспользоваться недальновидной по их мнению политикой президента США Дональда Трампа, чтобы запустить переговоры на выгодных для себя условиях.
«Россияне надеялись, что с помощью небрежной политики Дональда Трампа смогут начать переговорный процесс на условиях, которые их устраивают. Однако именно Дональд Трамп ввел санкции против российских газо- и нефтяных компаний», — подчеркнул Ельченко.
Он добавил, что, хотя полная картина влияния санкций еще формируется, падение цен на нефть уже является критическим сигналом для Кремля.
«Сегодня цена на российскую нефть уже опустилась ниже $40 за баррель. Это значит, что мы подходим к моменту, когда РФ будет не просто невыгодно добывать нефть, а вообще непонятно, что делать с ней», — пояснил дипломат.
Ельченко обратил внимание, что около 50% российского государственного бюджета зависит именно от нефтяных доходов и более половины этих средств направляют на войну против Украины.
«Поэтому я думаю, что последствия этого мы увидим очень быстро», — резюмировал он.
Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по нефтяному терминалу «Таманнефтегаз».
Мы ранее информировали, что израильский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол государства Израиль в Российской Федерации в 2003–2006 годах Аркадий Мил-Ман заявил, что если мировые цены на нефть снизятся на $10–15, российская экономика может испытать катастрофические последствия.