В ближайшее время "Омикроном" инфицируется более 50% жителей Европы: в ВОЗ сделали тревожное заявление

В ближайшее время "Омикроном" инфицируется более 50% жителей Европы: в ВОЗ сделали тревожное заявление

В настоящее время "Омикрон" охватил 53 страны Европы.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сделала тревожное заявление по поводу распространения в Европе штамма "Омикрон". В ВОЗ прогнозируют, что в ближайшие недели "Омикроном" заразится более 50% населения Европы.

Об этом заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на брифинге во вторник, пишет Euronews.

"С такими темпами Институт метрики и оценки здоровья (IHME) прогнозирует, что более 50% населения региона будет инфицировано в ближайшие шесть-восемь недель", – сказал он.

Ханс Клюге считает, что "Омикрон" "представляет новую волну с запада на восток", охватившую 53 страны. Он сообщил, что за первую неделю 2022 года в странах Европы было подтверждено более семи миллионов случаев инфицирования, что больше, чем в два раза за двухнедельный период. По состоянию на 10 января 26 стран сообщили, что более 1% их населения болеет COVID-19 еженедельно.

Что касается смертности, то этот показатель остается стабильным и продолжает оставаться самым высоким в странах с высокой заболеваемостью COVID-19 в Европе, отметил председатель Европейского регионального бюро ВОЗ.

Он добавил, что штамм "Омикрон" быстро стал доминировать в Европе – в частности, в Западной Европе. В настоящее время вирус активно распространяется на Балканах.

Напомним, компания Merck заявила об эффективности своих таблеток против "Омикрона". Эти таблетки получили разрешение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в прошлом месяце, а также в таких странах, как Великобритания, Япония и Индия.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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