В ближайшее время Землю накроют мощные магнитные бури: названы опасные даты

Во второй половине марта ожидается еще две волны магнитных бурь.

Во вторник-среду, 15-16 марта, Землю накроет магнитная буря. Пик солнечной активности пройдет вечером 15 марта.

Об этом сообщает сайт отслеживания космической погоды Space Weather.

Как говорит портал, во второй половине марта ожидается еще две волны магнитных бурь. Это 20 марта, она будет слабой и продлится всего один день. Вторая волна ожидается 25-27 марта. Пик будет 26 марта, а 25 и 27 бури будут не сильны.

Магнитные бури – это возмущение геомагнитного поля Земли с разной интенсивностью, которое может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней. Такие события могут повлиять на работу систем связи и привести к техническим сбоям.

Как сообщалось ранее, существует три основных способа улучшить свое самочувствие. Это – отдых физическая активность должна быть адекватной и дозированной и правильное питание.

Магнитные бури: действительно ли это явление влияет на здоровье и как улучшить самочувствие через 5 минут

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