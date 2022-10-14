В ближайшие дни в Беларусь начнут прибывать российские военные - Генштаб РБ

С российскими военными в Беларуси будут проводить плановые мероприятия боевой подготовки, информируют в Генштабе.

В Генеральном штабе ВС РБ сообщили, что в Беларусь в ближайшие дни начнут прибывать подразделения российских войск в рамках региональной группировки войск.

Об этом заявил заместитель начальника Генштаба ВС РБ Виктор Тумар в видеообращении, сообщает Минобороны страны.

"Считаю необходимым отметить, что буквально в ближайшие дни на территорию Республики Беларусь начнут прибывать войска российской составляющей Региональной группировки войск (сил). С ними будут проводиться плановые мероприятия боевой подготовки, направленные на повышение уровня выполнения задач по защите Союзного государства", — сказал Тумар.

Путин и Лукашенко договорились о развертывании войск

Когда РФ массированно обстреливала Украину 10 октября, глава Кремля Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Впрочем, как считают в американском Институте изучения войны, они вряд ли отважатся атаковать Украину с севера.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также считает, что белорусская армия не готова к вторжению в Украину. Мол, режим Лукашенко уже просто отдал Путину запасы оружия и техники.

Известно, что сейчас на территории соседней Беларуси находятся около тысячи военнослужащих России. Кроме того, там сконцентрирована и российская техника.

Потери врага 14 октября