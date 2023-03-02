В ближайшие недели: Шольц пообещал ВСУ новую партию Gepard и Iris-T

Также идет работа над предоставлением дополнительных боеприпасов.
Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал передать ВСУ очередную партию зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard, а также системы Iris-T уже в ближайшие недели.
Об этом Шольц сказал во время выступления в Бундестаге, пишет Spiegel.
Канцлер отмечает, что уже в ближайшие недели в Украину поступят новые Gepard и IRIS-T. Также, по его словам, продолжается работа по предоставлению дополнительных боеприпасов.
"Я уверяю вас, что правительство, которое я возглавляю, никогда не принимает решение о поставках оружия легкомысленно. Невозможно вести переговоры под дулом пистолета — за исключением вашего собственного повиновения", — добавил Шольц.
Напомним, Шольц раскритиковал противников поставки оружия в Украину. Мол, одними заявлениями и словами мира не достичь.
Читайте также:
- Словакия готова передать ВСУ почти все свои самолеты МиГ-29: оставляют себе только один
- Президент Чехии призывает предоставить Украине истребители, но "в долгосрочной перспективе"
- "Может быть, они что-то знают": Ким заинтриговал новыми рабочими картами с Крымом (видео)