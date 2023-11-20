В Болгарии боятся диверсий со стороны РФ для срыва поставок оружия Украине — Financial Times

Российские агенты уже не раз атаковали заводы и склады компании, поставляющей оружие Украине.

Болгарский бизнесмен Эмилиан Гебрев, владеющий компанией по производству сбоя, выразил обеспокоенность возможными российскими диверсиями, чтобы сорвать поставки оружия Украине.

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Об этом информирует Financial Times.

Гебрев заявил, что российские агенты уже не раз атаковали заводы и склады его компании, задействованные в цепочке поставки оружия в Украину. Бизнесмен уверен, что для прекращения подобных случаев необходимо принять меры на уровне НАТО.

Также Гебрев отметил, что ни один российский агент не был задержан после покушения на него в 2015 году, а также после атак на его предприятия в 2021 и 2022 годах.

"Не было ни одного результата ни в одном из более десятка дел, связанных с российскими террористическими актами и шпионской сетью в Болгарии. Все расследования либо были остановлены, либо зашли в тупик, и ни одно дело не было передано в суд", — отметил бизнесмен .

Кроме того, журналисты сообщили, что около 40% пуль и снарядов, которые использует Украина, производятся в Болгарии.

"Россияне очень заинтересованы нашими объектами и людьми, как их обслуживают. Вопрос в том, как болгарские власти смогут защитить отрасль и отдельных лиц, владельцев предприятий отрасли. Неудачные расследования, уничтоженные доказательства — это проблема", — сказал на условиях анонимности болгарский чиновник .

Напомним, ранее сообщалось, что Болгария передаст непригодные для эксплуатации ракеты С-300.

Кроме того, мы ранее информировали, что Болгария не будет больше впускать авто с российскими номерами.

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