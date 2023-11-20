В Болгарии боятся диверсий со стороны РФ для срыва поставок оружия Украине — Financial Times

Российские агенты уже не раз атаковали заводы и склады компании, поставляющей оружие Украине.
Болгарский бизнесмен Эмилиан Гебрев, владеющий компанией по производству сбоя, выразил обеспокоенность возможными российскими диверсиями, чтобы сорвать поставки оружия Украине.
Об этом информирует Financial Times.
Гебрев заявил, что российские агенты уже не раз атаковали заводы и склады его компании, задействованные в цепочке поставки оружия в Украину. Бизнесмен уверен, что для прекращения подобных случаев необходимо принять меры на уровне НАТО.
Также Гебрев отметил, что ни один российский агент не был задержан после покушения на него в 2015 году, а также после атак на его предприятия в 2021 и 2022 годах.
"Не было ни одного результата ни в одном из более десятка дел, связанных с российскими террористическими актами и шпионской сетью в Болгарии. Все расследования либо были остановлены, либо зашли в тупик, и ни одно дело не было передано в суд", — отметил бизнесмен .
Кроме того, журналисты сообщили, что около 40% пуль и снарядов, которые использует Украина, производятся в Болгарии.
"Россияне очень заинтересованы нашими объектами и людьми, как их обслуживают. Вопрос в том, как болгарские власти смогут защитить отрасль и отдельных лиц, владельцев предприятий отрасли. Неудачные расследования, уничтоженные доказательства — это проблема", — сказал на условиях анонимности болгарский чиновник .
Напомним, ранее сообщалось, что Болгария передаст непригодные для эксплуатации ракеты С-300.
Кроме того, мы ранее информировали, что Болгария не будет больше впускать авто с российскими номерами.
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