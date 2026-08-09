В Болгарии бушуют страсти из-за украинского дрона: что заявила президент

Болгария / © Associated Press

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В Болгарии не утихают дискуссии вокруг беспилотника, который, вероятно, связан с Украиной ивзорвался в воздушном пространстве страны недалеко от Кардама. Президент Болгарии Иляна Йотова заявила, что ожидает отчётов спецслужб для установления происхождения и обстоятельств инцидента, а Министерство иностранных дел страны вызвало посла Украины Олесю Илащук.

Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение.

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По словам президента Йотовой, необходимо «максимально достоверно выяснить, каким именно был дрон», взорвавшийся вблизи Кардама. Она добавила, что начальник Генштаба Болгарии поддерживает связь с украинскими и румынскими партнерами.

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«Мы максимально заинтересованы в том, чтобы расследование было всесторонним», — заявила президент Болгарии.

В то же время она заявила о необходимости укрепления потенциала своей страны в области противодействия беспилотникам и поддержки отечественных производителей дронов и антидроновых систем.

Йотова также призвала к усилению международного дипломатического давления, чтобы не допустить эскалации в Чёрном море. Она заявила, что, по её мнению, российско-украинский конфликт не имеет военного решения, а подобные инциденты уже фиксировались в других странах региона и на восточном фланге НАТО.

При этом президент Болгарии подчеркнула, что безопасность граждан должна быть приоритетом, а инцидент не должен становиться инструментом политических манипуляций.

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Тем временем лидер пророссийской партии «Возрождение» Костадин Костадинов призвал власти объяснить, будет ли София рассматривать возможность применения статьи 5 Североатлантического договора в связи с якобы «атакой со стороны Украины». Он также поставил под сомнение информацию об одном беспилотнике, сославшись на видео, которое, по его словам, демонстрирует два дрона над Девней.

На фоне инцидента болгарский МИД вызвал посола Украины Олесю Илащук. В ведомстве сообщили, что встреча состоится в понедельник, поскольку дипломат в настоящее время находится за пределами Болгарии.

Напомним, беспилотник, взорвавшийся 8 августа в Болгарии в районе бывшего пункта пропуска Кардам, скорее всего, является дроном-приманкой «Майя». Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий заверил, что Силы обороны Украины намеренно не направляли никаких средств в сторону Болгарии.

Дрон, обнаруженный у границы с Болгарией, мог сбиться с курса под воздействием РЭБ.

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