В Болгарии горит заповедная гора Сакар: вероятно, пастухи развели костер

Уничтожен почти гектар ценного соснового леса.

Мощная лесной пожар произошел в Болгарии: горит заповедная гора Сакар недалеко от границы с Турцией.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 23 июля.

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Уже уничтожен почти гектар ценного соснового леса. Под угрозой еще пять гектаров в труднодоступном районе. Огонь тушат полторы сотни пожарных, лесничих и волонтеров. Они жалуются, что не хватает техники. Однако уверяют: сейчас угрозы для жилых районов нет.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность пастухов, пасли на горе скот. Вероятно, они разводили костер.

Новости мира: в Болгарии горит заповедная гора Сакар недалеко от границы с Турцией

Как сообщалось, на севере Испании начался пожар, который уничтожил 400 га природного парка. Пожар возник вечером 17 июля в каталонском городе Лланча, расположенного у границы с Францией. Вероятной причиной возгорания стал окурок, выброшенный из автомобиля. Жаркая погода позволила пламени распространяться быстро.

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