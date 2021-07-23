В Болгарии горит заповедная гора Сакар: вероятно, пастухи развели костер

Уничтожен почти гектар ценного соснового леса.
Мощная лесной пожар произошел в Болгарии: горит заповедная гора Сакар недалеко от границы с Турцией.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 23 июля.
Уже уничтожен почти гектар ценного соснового леса. Под угрозой еще пять гектаров в труднодоступном районе. Огонь тушат полторы сотни пожарных, лесничих и волонтеров. Они жалуются, что не хватает техники. Однако уверяют: сейчас угрозы для жилых районов нет.
По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность пастухов, пасли на горе скот. Вероятно, они разводили костер.
Как сообщалось, на севере Испании начался пожар, который уничтожил 400 га природного парка. Пожар возник вечером 17 июля в каталонском городе Лланча, расположенного у границы с Францией. Вероятной причиной возгорания стал окурок, выброшенный из автомобиля. Жаркая погода позволила пламени распространяться быстро.