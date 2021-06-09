В Болгарии истребитель упал в Черное море: что известно об инциденте

Поисково-спасательная операция была начата немедленно и продолжается до сих пор.

В Болгарии во время военных учений истребитель ВВС страны МиГ-29 упал в Черное море.

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Об этом сообщает болгарское издание "BGNES" со ссылкой на Минобороны страны.

"Во время выполнения учебного задания над акваторией Республики Болгария самолет МиГ-29 потерял связь и исчез с радаров в 00:45", — сообщило министерство обороны Болгарии.

По словам министра обороны Болгарии Георгия Панайотова, судьба пилота пока остается неизвестной.

"После исчезновения с радаров сигнала от истребителя нет. Подтверждаю, что истребитель внезапно исчез с радаров. Я не могу сказать, катапультировался ли пилот, это еще устанавливается", — сказал он.

Отмечается, что в настоящее время продолжается поисково-спасательная операция, в которой участвуют два фрегата, тральщик, глубиномер для поиска обломков самолета. Из-за инцидента с истребителем пришлось также отложить заседание Совета министров Болгарии.

Напомним, в Ливии во время военного парада в городе Бенгази в субботу, 29 мая, разбился истребитель МиГ-21 Ливийской национальной армии.

Истребитель ВВС Пакистана разбился во время репетиции парада

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