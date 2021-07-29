В Болгарии из-за ошибок во время COVID-вакцинации умерли 10 тысяч человек

В Болгарии из-за ошибок во время COVID-вакцинации умерли 10 тысяч человек

В Минздраве заявили, что Болгария "пожертвовала старшим поколением".

В Болгарии 10 тысяч человек умерли из-за допущенных во время вакцинации населения от COVID-19 ошибок, в частности неправильных приоритетов властей.

Об этом заявил министр здравоохранения страны Стойчо Кацаров, пишет "Труд".

"Болгария сделала серьезные ошибки в вакцинации. Среди них — переговоры о вакцинах и неправильные приоритеты. Эта ошибка стоила 10 тысяч жизней", — отметил глава болгарского Минздрава.

Первая "большая ошибка", убежден Кацаров, связана с переговорами о препаратах от коронавируса. Так, правительство страны предоставило приоритет соглашению с компанией AstraZeneca, проигнорировав других производителей.

"По этой причине в начале января, из-за поздней регистрации вакцины и из-за ограниченного использования Pfizer, в Болгарии осталось небольшое количество вакцин", — пояснил министр.

Он добавил, что в январе первую дозу вакцины от COVID-19 получили чуть более 30 тысяч болгар, а в феврале прививки сделали 172 тысячи жителей страны, в которой проживают семь миллионов человек.

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Еще одной ошибкой, по мнению Кацарова, было то, что Болгария слишком поздно (в мае) предоставила приоритет наиболее уязвимой группе, в частности людям старше 60 лет и пациентам с хроническими заболеваниями.

"Это большая ошибка, потому что более 80% смертей от COVID-19 приходятся на людей старше 60 лет. Во всех странах, кроме Болгарии, приоритет предоставлялся пожилым людям. Когда вы вакцинируете пожилых людей, вы не только сокращаете распространение вируса, но и снижаете смертность", — высказался глава болгарского Минздрава.

Всего около 50 тысяч человек, работающих в секторе здравоохранения Болгарии, были вакцинированы на первом этапе вакцинации. Еще более 30 тысяч граждан привились на втором этапе.

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"Болгария пожертвовала старшим поколением. В течение пяти месяцев мы вакцинировали в основном молодых и активных людей. Мы сделали иммунизацию спортсменов, мобильные группы были отправлены в разные компании. Процесс защиты наиболее уязвимых групп был полностью прекращен", — констатировал он.

Третьей ошибкой министр здравоохранения назвал плохую логистику.

Как сообщалось, в мире количество умерших от COVID-19 в период с 19 по 25 июля составило 69 тысяч человек и возросло на 21% в сравнении с предыдущей неделей.

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