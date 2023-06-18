В Болгарии на берег моря вынесло трех мертвых коров: что произошло

Обнаруженные на берегу Черного моря животные не имели на ушах специальной маркировки для скота, выращенного в странах ЕС.

За последние две недели в Болгарии на черноморское побережье вынесло трех мертвых коров. Их происхождение до сих пор остается загадкой.

Об этом сообщает болгарское издание Nova.

Трупы погибших животных обнаруживали в Бургасской области Болгарии — на побережье близ Царево, Черноморца и Таласакра.

Существует версия, что две последние туши могли принести течением из затопленной после подрыва Каховской ГЭС Херсонщины. Правда, для этого они должны были проплыть почти 600 километров — такое расстояние от болгарского побережья, где они найдены, до устья Днепра.

Находку первого мертвого животного нельзя связывать с катастрофой в Украине, поскольку она была обнаружена еще 6 июня — в день, когда российские оккупанты только что совершили теракт в Новой Каховке.

Однако в областном управлении ветеринарной службы уточнили, что все погибшие коровы не имели специальных ушных бирок, которые есть у крупного рогатого скота, выращенного в ЕС.

Мэр города Черноморец высказал предположение, что коровы могли оказаться в море из-за инцидента с перевозившим скот кораблем.

В то же время Морская администрация сообщила, что им неизвестно о каких-либо инцидентах с суднами, перевозившими живой скот.

"Пляж будет продезинфицирован, и, надеюсь, это будет последнее животное, которое высадится на наши берега", — прокомментировали в местном отделе экологии.

Напомним, что после подрыва россиянами Каховской ГЭС пляжи Одессы признаны непригодными для купания в связи с существенным ухудшением состояния воды в открытых водоемах (море, лиман) и реальной опасности для здоровья населения города.

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