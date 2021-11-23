В Болгарии на месте ДТП с автобусом вспыхнул пожар: погибли 46 человек

В Болгарии на месте ДТП с автобусом вспыхнул пожар: погибли 46 человек

Пассажирский автобус врезался в ограждение и загорелся.

В Болгарии в ночь на вторник, 23 ноября, в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом погибли по меньшей мере 46 пассажиров. Еще семь человек были госпитализированы.

Об этом сообщает NOVA.

Отмечается, что инцидент произошел на шоссе Струма вблизи села Боснек около двух часов ночи по местному времени, когда пассажирский автобус врезался в ограждение и вспыхнул.

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Известно, что транспортное средство зарегистрировано в Северной Македонии. По предварительным данным, все погибшие, среди которых есть дети, были гражданами этой страны.

Уцелевших в автокатастрофе пассажиров доставили в больницу Пирогова в Софии. Их состояние оценивается как стабильное

Движение по трассе на участке от "Даскалово" до "Долна Диканя" перекрыто в обоих направлениях. Правоохранители призывают не запускать дроны над местом происшествия.

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