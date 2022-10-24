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В Болгарии обнаружили вспышку птичьего гриппа: что известно

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В Болгарии обнаружили вспышку птичьего гриппа: что известно

Фото: pixabay.com

Это уже третья вспышка птичьего гриппа за три года в этом селе.

В Болгарии зафиксировали вспышку птичьего гриппа. После обнаружения нового штампа недуга на одной из птицефабрик в селе Кривое Поле забьют около 19 тысяч кур.

Об этом сообщает Reuters.

За последние три года это уже третья вспышка птичьего гриппа на птицефабрике в этом селе.

Риск заражения для людей от этой болезни считается низким, но прошлые вспышки среди сельскохозяйственных птиц привели к большим программам убоя, поэтому правительство страны рекомендовало владельцам фермы совершить массовый убой птицы, чтобы сдержать распространение вируса.

Напомним, в Киевской области зафиксирован случай сибирской язвы.

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Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
119
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