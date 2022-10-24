В Болгарии обнаружили вспышку птичьего гриппа: что известно

Это уже третья вспышка птичьего гриппа за три года в этом селе.
В Болгарии зафиксировали вспышку птичьего гриппа. После обнаружения нового штампа недуга на одной из птицефабрик в селе Кривое Поле забьют около 19 тысяч кур.
Об этом сообщает Reuters.
За последние три года это уже третья вспышка птичьего гриппа на птицефабрике в этом селе.
Риск заражения для людей от этой болезни считается низким, но прошлые вспышки среди сельскохозяйственных птиц привели к большим программам убоя, поэтому правительство страны рекомендовало владельцам фермы совершить массовый убой птицы, чтобы сдержать распространение вируса.
Напомним, в Киевской области зафиксирован случай сибирской язвы.
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