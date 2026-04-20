В Болгарии опубликовали результаты выборов: кто одержал победу

Флаг Болгарии / © pixabay.com

Центральная избирательная комиссия Болгарии завершила подсчет 100 процентов голосов на парламентских выборах. Победу одержала партия «Прогрессивная Болгария», которую возглавляет пророссийский политик и экспрезидент Румен Радев.

Об этом свидетельствуют результаты голосования, опубликованные на официальном сайте болгарской Центральной избирательной комиссии.

Результаты голосования

По официальным данным, политсила Радева получила 44,59% голосов избирателей, что позволяет ей претендовать на формирование монобольшинства или доминирующей коалиции. Прозападные силы оказались в значительном отрыве от лидера гонки:

Второе место занял блок ГЭРБ-СДС с результатом 13,3%.

Третью позицию занял блок «Продолжаем изменения — Демократическая Болгария», набрав 12,6% голосов.

Кроме тройки лидеров, в законодательный орган Болгарии проходят:

Либеральная партия «Движение за права и свободы» (ДПС) — 7,1%.

Пророссийская партия «Возрождение» — 4,2%.

