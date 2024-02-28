В Болгарии ответили, отправят ли свои войска в Украину

Тагарев говорит, что Путин чувствует себя "совершенно спокойно".

Болгария не будет отправлять свои войска в Украину. Впрочем, это вовсе не означает, что российскому диктатору Владимиру Путину можно расслабиться.

Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, сообщает Actualno.

"Мы точно не будем отправлять болгарских солдат в Украину. Этот вопрос в Болгарии не обсуждается", — подчеркнул он.

Болгарский политик отмечает, что кремлевский "фюрер" чувствует себя "совершенно спокойно", ведь знает, что в Украине не будет военных из стран НАТО.

"Путин не должен успокаиваться, потому что он должен знать, что все варианты военной помощи открыты. Есть страны, которые предлагают отправить войска на фронт, но Болгария этого делать не будет", – заявил Тодор Тагарев.

Напомним, бывший главнокомандующий вооруженными силами США в Европе Бен Годжес назвал цели Кремля после Украины. По его словам, РФ начнет наступление на страны Балтии или другое государство НАТО. Ведь мечта Москвы – разбить Альянс.

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