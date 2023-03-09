В Болгарии политик выбросил с балкона столичной мэрии флаг Украины: видео

Член маргинальной партии МИР Атанас Стефанов, который балотируется в парламент Болгарии, выбросил с балкона мэрии болгарской столицы Софии флаг Украины. За вывешивание украинского флага еще 21 апреля 2022 года проголосовал столичный городской совет.

Об этом сообщает болгарское издание Еpicenter со ссылкой на видео, опубликованное в соцсети лидером этой партии.

Атанас Стефанов, возглавляющий список партии МИР в двух округах на предстоящих 2 апреля досрочных парламентских выборах, решил прославиться такой пророссийской провокацией.

Как сообщает издание, инцидент произошел в среду, 8 марта. Перед этой провокацией Стефанов зашел к мэру Софии Иорданке Фандаковой, чтобы поздравить ее с Международным женским днем. После этого вышел на балкон и сбросил прикрепленный там флаг Украины.

Лидер партии МИР Симеон Славчев мотивировал этот поступок тем, что "на здании столичного муниципалитета, как и на любом другом официальном здании в Болгарии, нельзя вывешивать ничего, кроме государственного флага Болгарии".

Издание отмечает, что это была подготовленная акция, потому что кто-то снизу снимал на видео поступок Стефанова. Человек, снимавший эту провокацию, поднял флаг с проезжей части и отнес его на обочину улицы, называя при этом украинский флаг "фашистским".

У маргинальной партии МИР, очевидно, нет больше аргументов, кроме провокаций, чтобы привлечь к себе внимание. На выборах 2 октября 2022 года она получила лишь 4 536 голосов (0,18%) избирателей.

В публикации говорится, что это уже не первое нападение на украинский флаг, развевающийся на фасаде мэрии болгарской столицы.

5 мая 2022 года двое молодых людей из пророссийской партии "Возраждане" ("Возрождение") сбросили его вилами. На следующий день флаг Украины снова вывесили.

За вывешивание флага Украины столичный городской совет проголосовал спустя почти два месяца после российского вторжения в Украину — 21 апреля 2022 года. Тогда же были переименованы территории возле российского посольства. Одна из аллей в этом районе теперь называется Героев Украины.

Напомним, президент Болгарии Румен Радев заявил, что отправка оружия в Украину похожа на "тушение пожара бензином". Также он призвал к миру между Украиной и РФ.

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