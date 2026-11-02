В Болгарии пророссийская Йотова побеждает на выборах президента: какие результаты

Флаг Болгарии / © pixabay.com

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На президентских выборах в Болгарии по предварительным результатам побеждает пророссийская кандидат Илиана Йотова. Ее соперник, прозападный и проукраинский политик Андрей Гюров занимает второе место.

Об этом сообщает БНО со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии Болгарии.

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По состоянию на 02:00 после проработки 92,39% протоколов Йотова и кандидат в вице-президенты Кирилл Вилчев получили 57,36% голосов. За Гюрова и его партнера Георгия Кандева проголосовали 39,68% избирателей.

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Вариант "Не поддерживаю никого" выбрали 2,96% участников голосования. Второй тур выборов прошел 1 ноября.

Йотова, выполняющая президентские обязанности, является соратницей премьера Румена Радева. Как объясняла «Европейская правда», она ассоциируется с его политической силой «Прогрессивная Болгария» и ее курсом по Украине и западным партнерам.

Ее оппонент Гюров представляет евроатлантическую и проукраинскую оппозицию при поддержке коалиции «Продолжаем перемены – Демократическая Болгария». Весной, когда он исполнял обязанности премьера, Болгария подписала соглашение о безопасности с Украиной.

Программа Гюрова предполагает более тесное сотрудничество с партнерами в ЕС и НАТО и более активное противодействие российской угрозе.

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Напомним, что ранее премьер Болгарии сделал неожиданное заявление о договоренностях Трампа и Путина.

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