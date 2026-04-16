В Болгарии пророссийский экспрезидент лидирует в предвыборных рейтингах — что обещает

Румен Радев

Реклама

В Болгарии бывший президент, которого называют пророссийским политиком, Румен Радев возглавил предвыборные рейтинги в преддверии парламентских выборов, сделав акцент на борьбе с коррупцией.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщают источники, голосование состоится 19 апреля на фоне многолетней политической нестабильности и частых смен правительств.

Реклама

Что известно о Радеве

Страна уже несколько лет находится в состоянии политического кризиса, а доверие к политическим институтам существенно снизилось.

Радев, ранее занимавший пост президента Болгарии, позиционирует себя как политик, способный преодолеть коррупцию и влияние «олигархических кругов». Его поддерживают преимущественно избиратели из сельских регионов и старшее поколение.

В то же время, эксперты обращают внимание на его пророссийскую риторику, которая может повлиять на внешнюю политику страны, в частности в отношениях с ЕС и Украиной.

Политик ранее критиковал решение о вступлении Болгарии в еврозону и заключении договоров безопасности с Киевом, заявляя о необходимости возобновления диалога с Россией.

Реклама

Несмотря на лидерство в опросах, аналитики отмечают, что партии Радева может не хватить поддержки для единоличного большинства, поэтому возможно формирование коалиционного правительства, что может смягчить его политический курс.