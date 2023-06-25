В Болгарии снова произошел взрыв на складе с оружием бизнесмена, который в 2014-м снабжал ним Украину

В Болгарии вблизи города Карнобат произошел взрыв на складе вооружений компании бизнесмена Эмилиана Гебрева, с 2014 года поставлявшего оружие в Украину.

Об этом передают балканская служба "Радио Свобода" и болгарское издание "БТА".

По словам местных жителей, было несколько сильнейших взрывов. Эту информацию подтвердили в областном управлении МВД в Бургасе. После взрывов на складе боеприпасов вспыхнул пожар.

Гебрев назвал инцидент "непонятным", поскольку на сгоревшем складе не было ни одной продукции, которая могла бы загореться сама по себе.

"Я не могу сказать, какие причины", – добавил он.

Другие взрывы

Также Гебрев сказал, что до сих пор нет информации от прокуратуры о версии о взрывах на его складах прошлым летом.

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Напомним, что в конце июля 2022 года на одном из составов Гебрева произошел взрыв. Тогда он заявил, что, скорее всего, это был умышленный поджог. Расследование продолжается.

В 2014 году на одном из складов боеприпасов бизнесмена в Чехии произошел взрыв. Официально чешские власти считают причастными к взрыву двух граждан РФ — скандально известных Александра Петрова и Руслана Боширова. По версии следствия они представились потенциальными покупателями и попросили доступ к закрытому участку склада на период с 13 по 17 октября 2014 года. Сам взрыв произошел 16 октября.

Отравление

28 апреля 2015 года Эмилиан Гебрев после ужина с партнерами почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Он впал в кому, из которой вышел только через месяц. 1 мая было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. 4 мая его сын был также госпитализирован с похожими симптомами. 28 мая была сделана еще одна неудачная попытка отравить вышедшего из больницы Гебрева.

Вероятно, Гебрев был отравлен веществом, похожим на "Новичок", которым впоследствии были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в британском Солсбере. Болгария обвиняет в покушении троих россиян.

Ранее Болгария объяснила отказ присоединиться к закупкам боеприпасов для ВСУ.