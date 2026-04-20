ТСН в социальных сетях

Союзники Путина лидируют на выборах в Болгарии: детали

На состоявшихся 19 апреля парламентских выборах в Болгарии лидирует политическая сила бывшего президента Румена Радева.

Анастасия Павленко
Партия Румена Радева побеждает на выборах в Болгарии

Партия Румена Радева побеждает на выборах в Болгарии / © Associated Press

На выборах в Болгарии лидирует партия бывшего президента Румена Радева, свидетельствуют результаты экзитполов.

По результатам подсчета 78,24% голосов она получила 44,48% поддержки.

Коалиция партий «Мы продолжаем изменения — Демократическая Болгария» поднялась на вторую позицию — за нее свои голоса отдали 13,65% избирателей, за проевропейскую «ГЕРБ» — 13,18%.

Напомним, выборы в это воскресенье стали уже восьмыми в Болгарии за последние пять лет.

Их объявили в конце прошедшего года на фоне массовых протестов. Протесты были вызваны бюджетом на 2026 год, предложенным в ноябре, а позже отозванным. Он предусматривал повышение налогов и социального обеспечения работникам частного сектора, а также повышение зарплат и государственных расходов. Правительство отказалось от него, но протесты уже переросли в требования отставки и радикального изменения модели управления в Болгарии.

19 января Радев ушел в отставку ради создания собственной партии и участия в парламентских выборах. Он евроскептик и выступает против военной помощи Украине.

Несмотря на преимущество для формирования правительства Радеву, вероятно, придется искать союзников, ведь самостоятельно обеспечить парламентское большинство его политическая сила не сможет.

