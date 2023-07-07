В Болгарии "священник" с крестом набросился на кортеж Зеленского: кем оказался провокатор (видео)

Провокацию устроил скандальный болгарский политик Атанас Стефанов, известный своей симпатией к РФ и антиукраинскими проделками.

В столице Болгарии Софии скандальный политик маргинальной пророссийской партии "Возрождение" Атанас Стефанов, надев на себя рясу, с крестом в руках напал на кортеж Зеленского.

Об этом сообщает болгарское издание Телеграф.

На опубликованном видео в Сети, которое быстро подхватили российские пропагандистские паблики, видно, как мужчина в рясе набросился на въехавший в столицу Болгарии Софии кортеж президента Владимира Зеленского. Пропагандисты сразу заявили, что это был православный болгарский священник, "объявивший Зеленскому анафему".

На видео он размахивает крестом и кричит: "Анафема, анафема, Зеленский, фашистская Украина, западные сатанисты". Полицейские остановили его и отвели в сторону.

Однако, как оказалось, на видео мужчина совсем не имеет никакого отношения к Церкви. Это скандальный болгарский политик Атанас Стефанов, известный своей симпатией к РФ. Он также возглавляет болгарское общественное объединение "Друзья России".

Это не первая антиукраинская провокация Стефанова. В марте этого года он выбросил с балкона мэрии Софии флаг Украины, восклицая "Вон из Болгарии фашистские украинцы".

Напомним, что сегодня, 6 июля, президент Зеленский посетил Болгарию с официальным визитом. Он откомментировал отказ Болгарии передать оружие Украины.

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