В Болгарии украинцы не хотят выселяться из приморских гостиниц: МИД предлагает решение

В Болгарии украинцы не хотят выселяться из приморских гостиниц: МИД предлагает решение

Болгария больше не будет предлагать украинским беженцам проживание в отелях первой линии Черного моря.

В Болгарии украинцев, бежавших от войны, выселяют из комфортабельных гостиниц на Черноморском побережье.

Об этом сообщает болгарское агентство ВТА.

Все украинцы, которых сейчас размещают в гостиницах на Черноморском побережье и которым негде остановиться, будут временно размещены в буферных центрах в Сарафово и Елхово, на юго-востоке Болгарии.

Болгарское правительство объясняет, что страна больше не может предлагать проживание в отелях первой линии на Черном море: "В самом начале это мероприятие было заявлено как временное и имело целью дать время беженцам восстановиться и стать на ноги".

"Как будет развиваться ситуация дальше, зависит от украинской общины в Болгарии", — отметила болгарская вице-премьер Калина Константинова.

Сообщается, что украинцы саботировали усилия правительства по переселению из приморских гостиниц в государственные базы отдыха на горных курортах вглубь страны.

В издании сообщили, что с начала российской агрессии в эту страну въехали почти 300 тысяч украинцев, более 110 тысяч зарегистрировались на временную защиту.

В свою очередь спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии УНН заверил, что украинцы смогут и в дальнейшем безвозмездно проживать в общежитиях, волонтерских центрах.

"В связи с началом туристического сезона правительство Болгарии приняло решение о переселении украинских временно перемещенных лиц из гостиниц на побережье Черного моря в альтернативные места. Наши граждане смогут и в дальнейшем безвозмездно проживать в общежитиях, волонтерских центрах и других обустроенных местах", — сказал Николенко.

По его словам, украинцам, которые решили остаться в туристических отелях, предложат льготные условия оплаты стоимости проживания.

Ранее сообщалось, что в Бельгии украинские беженцы смогут обменять наличную гривну на евро.

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