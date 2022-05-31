В Болгарии украинцы не хотят выселяться из приморских гостиниц: МИД предлагает решение

Болгария больше не будет предлагать украинским беженцам проживание в отелях первой линии Черного моря.
В Болгарии украинцев, бежавших от войны, выселяют из комфортабельных гостиниц на Черноморском побережье.
Об этом сообщает болгарское агентство ВТА.
Все украинцы, которых сейчас размещают в гостиницах на Черноморском побережье и которым негде остановиться, будут временно размещены в буферных центрах в Сарафово и Елхово, на юго-востоке Болгарии.
Болгарское правительство объясняет, что страна больше не может предлагать проживание в отелях первой линии на Черном море: "В самом начале это мероприятие было заявлено как временное и имело целью дать время беженцам восстановиться и стать на ноги".
"Как будет развиваться ситуация дальше, зависит от украинской общины в Болгарии", — отметила болгарская вице-премьер Калина Константинова.
Сообщается, что украинцы саботировали усилия правительства по переселению из приморских гостиниц в государственные базы отдыха на горных курортах вглубь страны.
В издании сообщили, что с начала российской агрессии в эту страну въехали почти 300 тысяч украинцев, более 110 тысяч зарегистрировались на временную защиту.
В свою очередь спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии УНН заверил, что украинцы смогут и в дальнейшем безвозмездно проживать в общежитиях, волонтерских центрах.
"В связи с началом туристического сезона правительство Болгарии приняло решение о переселении украинских временно перемещенных лиц из гостиниц на побережье Черного моря в альтернативные места. Наши граждане смогут и в дальнейшем безвозмездно проживать в общежитиях, волонтерских центрах и других обустроенных местах", — сказал Николенко.
По его словам, украинцам, которые решили остаться в туристических отелях, предложат льготные условия оплаты стоимости проживания.
Ранее сообщалось, что в Бельгии украинские беженцы смогут обменять наличную гривну на евро.
Читайте также: