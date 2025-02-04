В Болгарии украинка зарезала двоих собственных детей: подробности шокирующей трагедии

В Болгарии украинка зарезала двух своих малолетних детей. Такую жуткую новость на днях распространили местные СМИ. Тела двоих детей обнаружил их отец. У девочки и мальчика были многочисленные ножевые ранения. Но на этом все не кончилось. За дело взялась прокуратура и то, что им удалось выяснить просто не укладывается в голове.

Об этом в эксклюзиве TSN.ua рассказала Людмила Труфин.

Украинка зарезала собственных детей

Ужасная новость из Болгарии! Женщина украинского происхождения, Ксения Плачкова, стала подозреваемой в совершении жуткого преступления. Речь идет об убийстве двух ее детей – мальчика и девочки. Трагедия произошла в прошлую пятницу утром в селе Вакарел. По предварительным сведениям, дети в возрасте 5 и 11 лет были найдены мертвыми в арендованном семьей доме. Отец обнаружил тела на чердаке жилья. Об этом пишет болгарское издание "Blitz". У девочки и мальчика были многочисленные ножевые ранения в области шеи.

Что выяснили правоохранители

Правоохранители быстро задержали подозреваемую. Выяснилось, что после убийства женщина пыталась покончить жизнь самоубийством. В то же время близкие знакомые рассказывают о семье как образцовой.

"Они были примером для окружения. Дети занимались спортом, в том числе каратэ и балетом, родители много работали"

Что известно о семье

Известно, что семья переехала в деревню Вакарел из города Ахелоя недавно. Отец работал на строительстве и в ресторанах, а мать – на кухне туристического комплекса. Муж часто проводил время с детьми. Они никогда не жаловались на деньги. Многие считали, что они беженцы из Украины.

Что угрожает подозреваемой

В настоящее время расследование ведет прокуратура Софийского района. К делу привлекли криминального психолога. Вероятно, женщина страдала психическими нарушениями и говорила о своем состоянии. С ней работают психологи, чтобы установить, в каком состоянии украинка совершила преступление. Как пишут журналисты, у следствия есть бесспорные доказательства причастности матери к преступлению. По предварительной информации, в ближайшее время Ксении Плачковой официально предъявят обвинения. Прокуратура будет ходатайствовать о максимально суровой мере пресечения — содержании под стражей. На момент подготовки этого выпуска ни посольство Украины в Болгарии, ни МИД не давало никакой информации о трагедии. Информация базируется исключительно на данных местных болгарских СМИ.

Убийство 9-летней девочки в Германии

К сожалению, это не первый трагический случай, случившийся с украинцами за рубежом. Недавно стали известны новые подробности ужасного убийства маленькой украинки в Германии. Суд назначил пожизненное заключение 37-летнему мужчине, которого признали виновным в убийстве 9-летней украинской беженцы Валерии. Об этом пишут европейские СМИ. Прокурор Карстен Шенфельд заявил, что о причастности подсудимого гражданина свидетельствуют анализы данных мобильных телефонов, записей камер, а также следов шин и ДНК с поличным. Судмедэкспертиза обнаружила грязь в дыхательных путях девочки, в том числе в трахее и бронхах. Она умерла задохнувшись.

К моменту обретения ее тела она была мертвой уже несколько дней. Более того, убийцей девочки оказался бывший ее матери. Девятилетняя Валерия приехала в Германию вместе с матерью после начала российского вторжения. А в июне прошлого года подсудимый выследил девочку по дороге в школу и задушил. Затем сбежал в Прагу, а через 11 дней его нашли и экстрадировали обратно в Германию. Муж ранее был в отношениях с матерью Валерии, но за несколько дней до убийства женщина его покинула, так что по версии следствия — преступление могло быть местью.

Отец Валерии, который является военным, заявил, что его дочь "зверски убили". Он рассказал, что приехал в суд, преодолев около 2000 километров и требовал "максимально возможного" наказания для подсудимого. Также мужчина упрекал себя в том, что не смог лучше защитить своего ребенка. Адвокат осужденного признал, что нет доказательств, что за смерть ребенка ответственен кто-то другой, а не его клиент. В то же время он считал, что убийство совершили без злого умысла, поэтому просил назначить ему наказание за непреднамеренное убийство.

Что предшествовало

Напомним, что об исчезновении 9-летней украинки в Германии стало известно 3 июня 2024 года. Мать забила тревогу после того, как Валерия не вернулась домой в обычное время. Девочка должна была сесть на обычный городской автобус, которым каждый день ездила на учебу. Впрочем, в школу в тот день она так и не пришла. Последний раз Валерию видели около 06:50 3 июня. Полиция обнародовала фотографию и приметы ребенка, данные о его росте и одежде в день исчезновения. В сообщении отмечалось, что девочка говорила "ломаным немецким".

Поисковая операция проводилась как в Дебельне, так и в других городах федеральной земли Саксония, а также за пределами Германии — в Польше и Чехии. Но уже через несколько дней поисков в лесополосе неподалеку от дома, где жила маленькая украинка, нашли тело ребенка, после вскрытия немецкая полиция заявила – это 9-летняя Валерия.

В полиции также рассказали детали, что убитого ребенка обнаружили вдали от троп в труднодоступной зоне с низкорослой растительностью всего в 4 километрах от дома, где жила семья. Впоследствии нашлись и свидетели, слышавшие, что из лесополосы кто-то умолял о помощи.

За первые дни поисков немецкие правоохранители опросили более 400 граждан и проверили местонахождение лиц, ранее сидевших за решеткой за совершение сексуальных преступлений. Кроме того, правоохранители начали расследование и против школы, которая с опозданием сообщила об отсутствии девочки на уроках и что ребенок так и не появился в школе, об этом там не сказали сразу даже матери.

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Напомним, в Болгарии девятилетняя Валерия исчезла 3 июня – она вышла из дома, чтобы сесть на автобус в школу, но так там и не появилась. Тело девочки нашли недалеко от дома в лесу только через 10 дней.

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