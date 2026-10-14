В Болгарии уничтожили большинство антенн Starlink, которые используются в Украине

Антенны Starlink. Иллюстративное изображение

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Недалеко от Софии в Болгарии неизвестные подожгли 11 из 17 антенн спутниковой связи Starlink, обеспечивающих связь со спутниками компании SpaceX. Эта система, в частности, активно используется Силами обороны Украины.

Об инциденте сообщил болгарский политик Ивайло Мирчев, сопредседатель проевропейской партии «Да, Болгария!», в своём посте в социальной сети Facebook.

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По словам Мирчева, двое мужчин в масках умышленно подожгли оборудование на секретном объекте недалеко от болгарской столицы. Политик обратил внимание на то, что об этом инциденте, по его утверждению, не сообщали ни Министерство внутренних дел Болгарии, ни средства массовой информации.

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«Двое мужчин в масках подожгли 11 из 17 антенн SpaceX, предназначенных для связи со спутниками Starlink», — написал Мирчев.

Он поставил под сомнение эффективность работы болгарских спецслужб в противодействии возможным диверсиям. По словам политика, всего за несколько дней до инцидента на заседании Консультативного совета по национальной безопасности глава Государственного агентства национальной безопасности уверял его, что контрразведка активно противодействует саботажу, который может быть связан с Россией.

Мирчев вместе со своим коллегой Божидаром Божановым направил депутатские запросы в Государственное агентство национальной безопасности и Министерство внутренних дел с требованием разъяснить обстоятельства происшествия. В частности, политик хочет выяснить, предупреждали ли болгарские службы о возможной подготовке диверсии, знали ли они об угрозе для объекта и почему не удалось предотвратить поджог.

Он также пообещал предоставить дополнительную информацию в парламенте.

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Как сообщает издание Sofia Globe,после обнародования заявления Мирчева премьер-министр Болгарии сообщил, что расследование поджога продолжается. По его словам, преждевременное разглашение данных, установленных спецслужбами и полицией, может помешать его успешному завершению

Напомним, что инцидент в Болгарии произошел на фоне предыдущего случая в Польше. В конце сентября там пожар повредил электрооборудование и генератор, необходимые для работы станции Starlink, которая обеспечивает связь для Украины.

В Германии по запросу польских спецслужб задержали двух граждан Турции, которых подозревают в поджоге станции. Польские власти считают, что за этой диверсией могут стоять российские спецслужбы.

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