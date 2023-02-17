В Болгарии в грузовике нашли много мертвых людей: что известно о жутком случае

18 человек были мертвыми, а 34 – доставлены в больницу для лечения, среди них пятеро детей.

Возле софийской деревни Локорско, Болгария, нашли грузовик с эмигрантами из Афганистана. Часть из них были мертвыми. По информации правоохранителей, грузовик, который нелегально перевозил иностранцев, попал в ДТП.

Об этом рассказал директор Национальной следственной службы Борислав Сарафов, передает BGNES.

Стало известно, что людей обнаружили в специальном тайнике, который находился под перевозимой древесиной. В грузовике находилось несколько десятков афганцев. 18 человек погибли, а 34 - были доставлены в больницу для лечения, среди них пятеро детей. Восемь человек, доставленных в больницу, находятся в тяжелом состоянии

"Мы взяли следы, 16 фрагментов следов ДНК. То есть мы выясним, кто был за рулем грузовика и кто в нем был. Я не сомневаюсь, что мы выясним, кто является исполнителями этого преступления, этой канализационной деятельности, которая привела к гибели 18 невинных людей", – сказал Сарафов.

Он отметил, что сейчас задержаны. Им еще не предъявлено обвинение. Проводятся обыски дома у подозреваемых, которые задержаны на 24 часа.

Напомним, в Южной Африке туристический автобус столкнулся с фургоном, погибли 20 человек.

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