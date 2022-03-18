В Болгарии задержан бывший премьер-министр из-за хищения средств ЕС

Европейская прокуратура расследует 120 случаев злоупотребления в этой стране.

В ходе масштабной спецоперации болгарская полиция задержала бывшего премьер-министра страны Бойко Борисова по подозрению в нецелевом использовании денег Европейского Союза.

Об этом сообщил поздно вечером 17 марта болгарский телеканал БНТ.

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Также по этому делу был задержан бывший министр финансов Владислав Горанов, бывшая глава бюджетного комитета болгарского парламента Менда Стоянова и бывшая глава прессслужбы правительства Севдалина Арнаудова.

Associated Press

Расследованием занимается Европейская прокуратура, рассматривающая 120 случаев злоупотреблений в Болгарии.

Борисов был премьер-министром Болгарии с небольшим перерывом с 2009 по 2021 год. Его партия ГЭРБ является членом Европейской народной партии.

"Нет никого сверх закона", — написал по этому поводу в Facebook действующий премьер-министр страны Кирилл Петков.

Напомним, ранее министра обороны Болгарии Стефана Янева отправили в отставку после скандального высказывания о войне в Украине.

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