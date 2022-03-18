В Болгарии задержан бывший премьер-министр из-за хищения средств ЕС

Европейская прокуратура расследует 120 случаев злоупотребления в этой стране.
В ходе масштабной спецоперации болгарская полиция задержала бывшего премьер-министра страны Бойко Борисова по подозрению в нецелевом использовании денег Европейского Союза.
Об этом сообщил поздно вечером 17 марта болгарский телеканал БНТ.
Также по этому делу был задержан бывший министр финансов Владислав Горанов, бывшая глава бюджетного комитета болгарского парламента Менда Стоянова и бывшая глава прессслужбы правительства Севдалина Арнаудова.
Расследованием занимается Европейская прокуратура, рассматривающая 120 случаев злоупотреблений в Болгарии.
Борисов был премьер-министром Болгарии с небольшим перерывом с 2009 по 2021 год. Его партия ГЭРБ является членом Европейской народной партии.
"Нет никого сверх закона", — написал по этому поводу в Facebook действующий премьер-министр страны Кирилл Петков.
Напомним, ранее министра обороны Болгарии Стефана Янева отправили в отставку после скандального высказывания о войне в Украине.
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