В Болгарии зафиксировали первые случаи COVID-штамма "Омикрон": что известно о больных

В Болгарии зафиксировали первые случаи COVID-штамма "Омикрон": что известно о больных

Главный санитарный врач Болгарии предупредил, что COVID-штамм "Омикрон" скоро станет доминирующим на территории страны.

В Болгарии в воскресенье, 2 января, подтвердили первые на территории страны случаи высокотрансмиссивного штамма COVID-19 "Омикрон".

Об этом со ссылкой на главного санитарного врача страны Ангела Кунчева сообщает The Associated Press.

Отмечается, что новый вариант коронавируса был обнаружен у двенадцати человек, одиннадцать из которых являются жителями Софии. Все больные имеют легкие симптомы и не нуждаются в госпитализации.

По словам Кунчева, семеро больных "Омикроном" не имели прививки против коронавирусной инфекции, тогда как еще пятеро считаются полностью вакцинированными.

Главный санитарный врач Болгарии также предупредил, что "Омикрон" продолжит распространяться по территории страны и вскоре станет доминирующим COVID-штаммом.

Республика Болгария со всего третью полностью вакцинированного против коронавируса населения имеет самый низкий уровень прививания среди 27 государств-членов Европейского союза.

С начала пандемии в семимиллионной балканской стране зарегистрировали 748 184 случая заболевания COVID-19, 30 983 из которых оказались летальными. В воскресенье в Болгарии подтвердили 1 076 новых заражений коронавирусом и 28 связанных с указанной инфекцией смертей.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.