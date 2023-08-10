В Болгарии запускают первую академию пастухов: детали

Академия "Тодоровые Кошары" открылась недалеко от села Влахи (Юго-Западная Болгария). Она должна объединить людей, заинтересованных в том, чтобы стать пастухами.

Об этом сообщило издание BTA.

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Каждый из четырех учебных сезонов в академии знакомит с историей автохтонных пород в Болгарии, устройством овчарня, выпасом и доением животных, очищением пастбищ и традиционными методами животноводства. Более 20 будущих пастухов и 8 детей принимают участие в первом тренировочном сезоне и активно занимаются выращиванием смешанной стаи двух автохтонных пород – каракачанской овцы и горного длинношерстного козла.

Как отмечают организаторы, традиционные местные породы домашних животных являются частью биоразнообразия и ценного генофонда. В настоящее время они редки и исчезают в стране, поскольку становится все меньше собственников, занимающихся их разведением.

"Каракачанская овца, разводимая в Болгарии с фракийских времен, устойчива к суровым климатическим условиям, болезням и инфекциям, имеет сильный иммунитет. Вместе с горным длинношерстным козлом он играет важную роль в поддержании баланса экосистем в горных районах страны.

Заметим, боевики убили 134 пастуха в Мали. Предварительно нападение было совершено на этнической почве.

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