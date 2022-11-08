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В Болгарии застрелили пограничника вблизи границы с Турцией

Автор
Денькович Ярослава
Дата публикации
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В Болгарии застрелили пограничника вблизи границы с Турцией

Фото: pixabay.com

Пограничник погиб во время патрулирования болгарско-турецкой границы.

В понедельник, 7 ноября, в Болгарии застрелили пограничника во время патрулирования границы с Турцией в районе села Голям Дервент неподалеку от КПП Лесово-Хамзабейли.

Об этом сообщает Radio Bulgaria.

"Инцидент произошел около 8:35 в понедельник вечером. В состав патруля входили пограничник и армейский офицер. После выстрела армейский офицер смог выйти из леса, где произошел инцидент", — говорится в сообщении.

В МВД Болгарии сообщили, что на линии границы прошло совещание с турецкой стороной для обсуждения инцидента.

"Стрелявшая по болгарскому патрулю группа сбежала на территорию Турции… Наши турецкие коллеги заверили нас, что сделают все возможное и необходимое, чтобы найти этих людей и привлечь их к ответственности", — заявил министр внутренних дел временного правительства Болгарии Иван Демерджиев.

Напомним, парламент Болгарии поддержал резолюцию о поставках Украине военного вооружения.

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Дата публикации
Просмотры
511
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