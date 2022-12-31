В Боливии автобус с пассажирами упал в ущелье: много жертв

Автобус несколько раз опрокинулся на дороге и упал в горное ущелье.

На востоке Боливии 30 декабря пассажирский автобус упал в горное ущелье, в результате чего, по меньшей мере, 11 человек погибли и 28 получили ранения.

Об этом сообщает Синьхуа.

Автобус следовал в город Сайпин из города Санта-Крус, и вышел в рейс в четверг. В салоне автобуса находились 39 пассажиров.

Некоторые из пострадавших рассказали местным СМИ, что автобус несколько раз опрокинулся на дороге, когда упал в ущелье. При этом несколько человек вылетели из салона. Раненые госпитализированы, причины ДТП устанавливаются.

Напомним, на северо-западе Испании автобус свалился с моста в реку. По последним данным, погибли, по меньшей мере, шесть человек.

А в Египте автобус упал в канал в районе дельты реки Нил. В результате погиб 21 человек. Среди погибших – трое детей.

На Прикарпатье в ДТП пострадали 14 человек

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