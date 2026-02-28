В Боливии разбился самолет, набитый деньгами: много погибших (фото)

На месте падения самолета / © Associated Press

На западе Боливии потерпел крушение грузовой самолет Hercules Военно-воздушных сил страны. Он перевозил банкноты в Центральный банк.

Об этом пишет агентство Reuters.

Самолет перевозил новые банкноты во внутренние районы страны. Международный аэропорт Эль Альто был временно закрыт после аварии. Есть погибшие — 15 человек, по последним данным.

Свидетели инцидента утверждают, что самолет при падении уничтожил более десятка транспортных средств. Кроме гражданских автомобилей, также были уничтожены грузовики, которые ехали по автостраде.

На месте трагедии / © Associated Press

Одна из цистерн с водой аэропорта прибыла в случае пожара, хотя сам самолет, как утверждают очевидцы, не взорвался. На месте есть несколько пострадавших, получающих медицинскую помощь.

Минобороны подчеркнуло, что деньги, перевозимые самолетом, не имеют официальной нумерации и серийного номера, соответственно, и покупной стоимости. «Их сбор, владение или использование является преступлением», — добавили в оборонном ведомстве.

На месте трагедии / © Associated Press

Официальных комментариев о причинах и последствиях авиакатастрофы власти и полиция пока не предоставляли.

