В больницах есть пациенты с "Омикроном": британцев призвали немедленно сделать дополнительную COVID-прививку

В больницах есть пациенты с "Омикроном": британцев призвали немедленно сделать дополнительную COVID-прививку

Британский премьер заявил, что количество случаев COVID-штамма "Омикрон" "удваивается каждые два-три дня".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал граждан немедленно получить дополнительную прививку против COVID-19.

Соответствующее заявление он озвучил в воскресенье, 12 декабря, сообщает The Guardian.

Глава британского правительства предупредил население о том, что не стоит недооценивать новый штамм коронавируса "Омикрон". По его словам, количество случаев этого варианта на территории страны "удваивается каждые два-три дня".

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"Я боюсь, что сейчас мы столкнулись с чрезвычайной ситуацией в нашей битве с новым вариантом, "Омикроном", и мы срочно должны укрепить нашу стену вакцинной защиты, чтобы защитить наших друзей и близких", — обратился Джонсон к британцам.

Он отметил, что двух доз вакцины против COVID-19 недостаточно для того, чтобы обеспечить необходимый уровень защиты.

"Хорошие новости заключаются в том, что наши ученые уверены, что с помощью третьей, ревакцинальной, дозы мы сможем восстановить наш уровень защиты, — сказал британский премьер и продолжил, — Не совершайте ошибку, думая, что "Омикрон" не причинит вам вреда".

По его словам, новый штамм COVID-19 может привести к серьезному течению заболевания. "Мы уже наблюдаем удвоение госпитализаций за неделю в Южной Африке. И прямо сейчас у нас в Великобритании есть пациенты с "Омикроном" в больницах", — резюмировал он.

Джонсон заверил, что все граждане, имеющие право на ревакцинацию (люди старше 18 лет, получившие вторую дозу не менее трех месяцев назад), смогут привиться с понедельника. Ожидается, что все желающие смогут получить бустерную дозу уже до конца года.

Ранее сообщалось, что в Великобритании за сутки зафиксировали более тысячи новых случаев "Омикрона", что почти вдвое превышает предыдущий ежедневный максимум.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название "Омикрон", как вызывающий беспокойство. Этот вариант впервые был обнаружен 9 ноября на юге Африки.

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Новости мира: в Англии усиливают карантинные ограничения на фоне распространения штамма "Омикрон" Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.