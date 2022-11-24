В больнице такое было впервые: в Польше 21-летнюю украинку прооперировали уникальным методом (фото)

В польском Люблине 21-летней украинке провели уникальную операцию на головном мозге, которая предусматривает пребывание пациента в сознании во время процедуры и его коммуникацию с медиками.

Об этом пишет rmf24.pl.

По данным издания, техника называется "краниотомией пробуждения". Ее уникальность в том, что даже после вскрытия врачами черепной коробки пациент остается в сознании и выполняет указания нейропсихолога. Это позволяет медикам избежать повреждения зон, отвечающих за жизнедеятельность .

Операцию провели в Независимой общественной клинической больнице №4 в Люблине. Пациенткой была 21-летняя пациентка Лилия из Украины.

Украинка не владеет польским языком, поэтому с медиками работал переводчик из Украины, который помогал пациентке выполнять задачи врачей. Такое в этой больнице было впервые.

"Благодаря этому методу врачи были уверены, что после операции пациентка сохранит предыдущие навыки передвижения. Мы рады, что наша команда может помочь онкобольным, у которых сложное расположение опухоли исключает стандартный подход. Этот тип операции требует преданности пациента, который должен общаться и сотрудничать со всей командой врачей во время операции, и, прежде всего, сохранять спокойствие в этой необычной ситуации. Это нелегко. Операция, выполняемая на иностранном языке, дополнительно повышает уровень сложности довольно сложной процедуры", — объясняет Павел Шмыгин, доктор медицинских наук, нейрохирург, который оперировал пациентку.

Во время операции нейрохирургам удалось избежать чувствительных мест и удалить опухоль.

Сейчас девушка чувствует себя хорошо. Через несколько дней ее выпишут из больницы.

Напомним, польские медики в Гданьске спасли 7-летнюю украинку от "проклятия Ундины".

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