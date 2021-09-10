В больничном туалете от передозировки умер медбрат, который сверхурочно отработал 259 часов

Оказалось, что мужчина приехал в Британию в 2017 году.

В Британии 35-летний Филипп Пенгсон вовсю работал во время пандемии коронавируса и умер от передозировки обезболиваюшими в больничном туалете. Медбрат отработал 259 часов и, очевидно, пристрастился к подобным препаратам, чтобы облегчить боль, которые в итоге привели к его смерти.

Об этом пишет Metro.

Коллеги сообщили, что заметили странное поведение Филиппа: он часто уходил, делая длительные перерывы в туалете, а потом возвращался к работе в тяжелых коронавирусных условиях. Однажды он появился в куртке, которая была в крови. А 20 января, в разгар карантина, коллеги-медсестры не смогли найти Пенгсона в палате.

"Я заметила, что он снова исчез, и я послала ему сообщение и позвонила ему, но он не ответил на звонки", — говорит его коллега Джессика Убаг.

Старшая медсестра Кристи Жуинио, подруга и коллега Пенгсона, сказала, что медсестра пришла к ней около 18:00, чтобы сказать, что больше не может найти медбрата.

"Мы проверили мужскую раздевалку, и там была закрыта туалетная кабина. Мы постучали в дверь и решили подождать 10 минут, чтобы увидеть, выйдет ли кто-то. Однако, пришел врач и сказал нам, что мы должны немедленно открыть дверь. Мы принудительно открыли двери и обнаружили, что Филипп упал", — сказала Жуинио.

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Медсестра Убаг добавила: "Мы нашли Филиппа и кричали другим, чтобы они звали на помощь. Я видела Филиппа на полу и видела, как они пытаются реанимировать его. Тогда мне сказали, что он умер".

В ходе расследования стало известно, что Филиппин поехал в Великобританию на работу в больницу округа Королевский Суррей в Гилфорде в 2017 году, оставив жену и двух маленьких детей.

Его сестра, Фатима, которая проживает в Британии, рассказала на слушаниях, что в 2017 году он признал, что у него были проблемы с рецептурными препаратами, но обещал, что это прошлое.

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В ходе расследования выяснилось, что детективы нашли пять пустых бутылок мощного обезболивающего препарата внутри спальни медбрата в больнице для медиков в Гилдфорде. Детективы обнаружили еще шесть бутылок внутри его рюкзака в туалетной кабинке. Однако они отметили, что пустая бутылка, которую, видимо, использовал перед смертью господин Пенгсон, была более сильной, чем другие, они обнаружили у него.

Джули Берджесс, начальница отдела медицинских сестер для хирургии в больнице, призналась, что препарат, который используется почти во всех операциях, хранился в шкафу, к которому легко мог добраться весь персонал. Сейчас контроль за ним усилили.

Как сообщалось, в США умер от последствий COVID-19 парень в возрасте 28 лет, который считал пандемию коронавируса мол ложной, и вся его семья не решалась делать прививки. О смерти своего сына рассказала мать, сказав, что его последними словами были: "Это не розыгрыш, это реально".

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