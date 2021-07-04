В бортпроводника во время полета произошел инсульт: пассажирский самолет экстренно посадили в московском аэропорту "Домодедово"

В бортпроводника во время полета произошел инсульт: пассажирский самолет экстренно посадили в московском аэропорту "Домодедово"

Воздушное судно летело из Копенгагена в Сингапур.

Пассажирский самолет компании Singapore Airlines, летевший из Дании в Сингапур, в воскресенье, 4 июля, экстренно сел в московском аэропорту "Домодедово". Причиной стало ухудшение самочувствия у бортпроводника — у него диагностировали инстульт.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

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Уточняется, что Airbus A-350 выполнял рейс из Копенгагена в Сингапур. Лайнер должен был пролететь воздушное пространство России транзитом.

Однако командир судна сообщил диспетчерам о плохом самочувствии у одного из членов экипажа, и они предложили ему изменить курс и посадить самолет в Москве.

В результате лайнер приземлился в "Домодедово". Там стюарда уже ждала бригада реаниматологов. Врачи диагностировали у него инсульт и его госпитализировали.

Напомним, грузовой Boeing 737 2 июля сел на воду возле Гонолулу, вблизи Гавайских островов. Причина аварии самолета — неисправность двигателя.

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