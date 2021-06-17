В Ботсване нашли алмаз-рекордсмен, который может стать третьим по величине в мире (фото)

Его нашла на руднике Джваненг, на севере Ботсваны, алмазная компания Debswana, которая принадлежит местному правительству и крупнейшей в мире алмазодобывающей компании De Beers.

Алмаз весом в четверть килограмма недавно обнаружили в Ботсване. Ранее в стране нашли уникальный алмаз весом 1109 карат. Его назвали Lesedi La Rona и продали за рекордные 53 миллиона долларов.

По информации прессслужбы правительства страны, камень, который нашли в начале месяца, но публике представили только сейчас, весит 1098,3 карата (219,6 г).

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"Выручка от продажи алмазов пойдет на национальное развитие страны", — подчеркнули чиновники.

Отметим, что первое место в рейтинге крупнейших алмазов все-таки за легендарным Куллинаном весом 3106 карат. Его обнаружили в ЮАР в 1905 году, а затем раздробили. Некоторые части Куллинана украшают корону британской монаршей семьи.

А тем временем к небольшому поселка Ква Хлата в Южной Африке съехались свыше тысячи охотников за драгоценными камнями. Произошло это, когда тамошний крестьянин нашел на поле прозрачный камень, похожий на алмаз. Выяснить, действительно ли находка — это драгоценные алмазы, должен государственный концерн. Его эксперты уже отправились на поле собирать образцы и обещают отчет в ближайшее время.

Новости мира: в Ботсване обнаружили третий по величине алмаз

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