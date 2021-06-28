В Бразилии четыре миллиона человек не вернулись за второй прививкой от коронавируса

В Бразилии четыре миллиона человек не вернулись за второй прививкой от коронавируса

В стране почти ежедневно регистрируют от 50 до 100 тысяч новых заражений COVID-19.

В Бразилии более 4,1 млн граждан по состоянию на 1 июня не вернулись для второй прививки от COVID-19. Это почти 16% тех, кто имеет право на вторую дозу.

Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что бразильцы отказались от полной вакцинации по ряду причин. Одной из них является задержка доставки материалов из Китая, необходимых для вакцинации препаратом CoronaVac от компании Sinovac.

Другая причина заключается в том, что некоторые считают достаточной защиту одной дозы вакцины, что противоречит рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Многим из этих людей, вероятно, придется снова вакцинироваться первой дозой, — считает Лигия Байя из Федерального университета Рио-де-Жанейро. — А пока случаи (заражений. — Ред.) не уменьшатся".

Как сообщалось, 19 июня жители более двадцати городов Бразилии вышли на антиправительственные протесты, поскольку количество связанных с COVID-19 смертей превысило полмиллиона.

В стране с населением почти 213 млн человек почти ежедневно регистрируют от 50 до 100 тысяч новых заражений COVID-19 и до двух тысяч смертей от осложнений инфекции.

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Президент Бразилии Жаир Болсонару неоднократно отказывался от введения локдауна в стране, подчеркивая вред для бизнеса.

Критики говорят, что продвижение Болсонару соответствующих идей и опровергнутых методов лечения, в частности гидроксихлорохина, способствовали резкому увеличению числа погибших и вялой кампании вакцинации, во время которой было полностью привиты менее 12% населения.

Как сообщалось, президент Бразилии Жаир Болсонару во время мотопробега не соблюдал введенных ограничений. Его ожидает штраф на сумму почти 90 евро.

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