В Бразилии двух младенцев госпитализировали после ошибочной вакцинации от коронавируса: что известно

В Бразилии двух младенцев госпитализировали после ошибочной вакцинации от коронавируса: что известно

Вскоре после инъекции у новорожденных появился ряд тяжелых симптомов, их немедленно госпитализировали.

В бразильском штате Сан-Паулу двух младенцев по ошибке привили вакциной против COVID-19, разработанной американской фармкомпанией Pfizer в сотрудничестве с немецкой корпорацией BioNTech

Об этом со ссылкой на заявление муниципалитета Сорокаба, обнародованное в воскресенье, 5 декабря, сообщает CNN Brazil.

Отмечается, что инцидент произошел в среду, 1 декабря, когда родители привели детей двух и четырех месяцев в медпункт UBS Nova Sorocaba для прививки пятикомпонентной вакциной против дифтерии, коклюша, столбняка, гепатита С и гемофильной инфекции типа b.

Вскоре после инъекции у новорожденных появился ряд тяжелых симптомов, их немедленно госпитализировали. Сейчас малыши находятся под наблюдением медиков в местной больнице Гпачи.

По информации местных властей, перепутавшая препараты медсестра отстранена от выполнения своих обязанностей до завершения расследования.

Одной из пострадавших является двухмесячная Лиз Виктория. Мать девочки Ана Клаудиа Мугнос Риелло рассказала, что через несколько часов после прививки у ребенка поднялась высокая температура и началась рвота.

На следующий день женщина обратилась в отделение неотложной помощи в другом медцентре, где ей сказали, что это естественная реакция на вакцину. Однако позже Риелло пригласили на встречу с врачом, медсестрами и персоналом UBS Nova Sorocaba, во время которой ее проинформировали об ошибке.

Маленькая Лиз Виктория находится под наблюдением врачей уже семь дней, ее состояние оценивается как удовлетворительное. Каждые 48 часов девочке делают УЗИ головы и электрокардиограмму.

"Я знаю, что все совершают ошибки, но такая ошибка недопустима. Я не хочу причинить вред медсестре, но хочу, чтобы это послужило предупреждением для других медицинских работников и других матерей", — высказалась мама маленькой пациентки.

Другим пострадавшим оказался четырехмесячный Мигель, которого мать Кэтиллин Фернанда отвела в UBS Nova Sorocaba 1 декабря, согласно Календарю профилактических прививок. Известно, что мальчика обслуживала та же медсестра.

По словам Кэтиллин, после вакцинации у Мигеля опухли обе ноги. Ребенок не мог двигаться и плакал. Кроме того, у мальчика поднялась высокая температура, он "отказался от молока, началась рвота".

На следующий день с женщиной связался министр здравоохранения страны Виниций Родригес, после чего Мигеля госпитализировали. Мать добавила, что по прибытии в больницу у мальчика было затрудненное дыхание. Сейчас ребенок находится под наблюдением медиков и чувствует себя хорошо.

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