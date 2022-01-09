В Бразилии лодки с туристами привалило куском скалы: появилось жуткое видео

Скала упала на 2 туристические лодки.

В Бразилии кусок скалы упал на прогулочные лодки, дрейфующие у водопада на озере. Сообщают, что известно о шести погибших и еще 20 пропавших без вести.

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Об этом пишет издание Associated Press.

Еще 20 человек могут быть без вести пропавшими, и сейчас спасательные службы пытаются установить их личности. По словам местных чиновников, по меньшей мере 32 человека получили ранения, хотя большинство из них были выписаны из больницы вчера.

Трагедия произошла между городами Сан-Жозе-да-Барра и Капитолио, откуда вышли лодки.

В пресс-службе штата Минас-Жерайс сообщили, что пожарная служба направила на помощь водолазов и вертолеты. Губернатор Минас-Жерайс Ромеу Зема послал сообщение-соболезнование через социальные сети.

URGENTE!!! Pedras se soltam de cânion em Capitólio, em Minas, e atingem três lanchas. pic.twitter.com/784wN6HbFy — O Tempo (@otempo) 8 января 2022

Напомним, что в Житомире с крыши 9 этажа упала опалубка и разбила авто, которое ехало по дороге. По словам очевидцев, в результате ЧП чуть не погиб человек.

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