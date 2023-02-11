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В Бразилии молния попала в статую Христа-Спасителя: есть ли это "предвестник" катастроф в мире (фото)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
1225
Время на прочтение
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ФОТО: Fsbragaphotos/Instagram / ©
ФОТО: Fsbragaphotos/Instagram / ©
ФОТО: Fsbragaphotos/Instagram / ©

Специалисты уверяют, что такое явление является достаточно распространенным и не нужно здесь искать мистического.

В Рио-де-Жанейро, Бразилия, вечером 10 февраля молния попала в статую Христа-Спасителя.

Об этом сообщает бразильский фотограф, опубликовавший жуткие, но в то же время захватывающие кадры.

Впрочем, как пишет Wonders of the world, что такое явление достаточно распространено. По данным Бразильского института космических исследований, ежегодно на статую встречается от 4 до 6 вспышек. В среднем удар – каждые 2-3 месяца, но во время сезона дождей это происходит чаще. Авторы статьи напоминают, что статуя стоит на одной из вершин, на высоте 710 метров, на вершине гранита. Потому нормально, что она регулярно получает разрядки молнии, подчеркивает руководитель группы атмосферного электричества в Институте доктор Осмар Пинто.

Авторы статьи отмечают, статуя имеет громоотвод , покрывающий верхнюю часть головы, образуя что-то вроде тернового венка, а кабель тянется к руке. Поэтому неудивительно, что она притягивает молнию.

Напомним, к Земле летит астероид размером с пассажирский самолет. Есть ли опасность – читайте ЗДЕСЬ.

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Дата публикации
Просмотры
1225
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