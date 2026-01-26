В Бразилии молния попала в толпу людей: много пострадавших

Молния / © Pexels

Реклама

В столице Бразилии Бразилиа во время сильной грозы молния попала вблизи собравшихся на протестную акцию в поддержку осужденного экспрезидента Жаира Болсонара.

Об этом сообщает Daily Star.

По данным источников, инцидент произошел во время дождя и грозы, когда тысячи людей ожидали площади начала акции. Спасатели доставили в больницы десятки пострадавших, среди которых по меньшей мере восемь человек находятся в тяжелом состоянии. В общей сложности пострадали по меньшей мере 72 человека.

Реклама

Метеорологи отмечают, что Бразилия входит в страны с высокой частотой ударов молний в мире, особенно во время сезонных гроз. Это значительно повышает риск травм среди населения во время стихийных погодных явлений.

Инцидент произошел на фоне частых и сильных грозовых фронтов в регионе, сопровождающихся интенсивными дождями и электрическими разрядами. Сотрудники служб безопасности Бразилии напоминают гражданам о важности соблюдения правил поведения во время грозы во избежание травм.

Ранее сообщалось, что двое мужчин чуть не убили молнию на горе Торрейс-Пик на высоте 4 360 метров над уровнем моря.

Мы ранее информировали, что в самолет авиакомпании Wizz Air, совершавший рейс из грузинского города Кутаиси в чешскую столицу Праги, попала молния.