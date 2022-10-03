В Бразилии может появиться новый старый президент, которого обвиняели в коррупции

Победителя президентских выборов в Бразилии будет определять второй тур голосования. После первого — лидирует кандидат от левых сил, бывший глава государства, ранее осужденный по обвинению в коррупции.

В воскресенье, 2 октября, в Бразилии прошли выборы президента страны, на которых ни один кандидат не набрал необходимых для победы более 50 процентов голосов.

Об этом сообщает CNN.

По результатам подсчета более 99% голосов, опубликованных Высшим избирательным судом Бразилии (TSE), левый кандидат и бывший президент Луис Инасио "Лула" да Силва получил небольшое преимущество над правым действующим президентом Жаиром Болсонару.

За "Лулу" (такой сокращенной формой имени называют этого политика в Бразилии) отдали свои голоса 48,4% избирателей, за Болсонару, которого часто называют "Трампом из тропиков", — 43,2%.

Лула сказал журналистам в воскресенье вечером в Сан-Паулу, что он уверен в победе во втором туре выборов, который состоится 30 октября.

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Хотя в бюллетенях было всего 11 кандидатов, в гонке с самого начала доминировали Лула и Болсонару, два титана бразильской политики.

67-летний Болсонару баллотировался на переизбрание от консервативной Либеральной партии. Он проводил кампанию, обещая увеличить добычу полезных ископаемых, приватизировать государственные компании, снизить цены на энергию и продолжать выплачивать 600 бразильских реалов (около 110 долларов США) ежемесячного пособия.

Его правительство известно своей поддержкой безжалостной эксплуатации земли в Амазонке, что привело к рекордным показателям вырубки лесов. Экологи предупреждают, что на этих выборах на кону возможно будущее тропических лесов.

Болсонару также подвергся широкой критике за то, что он не справился с пандемией Covid-19. Более 686 тысяч человек в Бразилии умерли от вируса.

76-летний Лула сосредоточил свою кампанию на том, чтобы отстранить Болсонара от должности, и подчеркивал свои прошлые достижения. В 2011 году он ушел с должности с рейтингом одобрения 90%, ему приписывают, что он избавил миллионы бразильцев от крайней бедности благодаря программе социального обеспечения Bolsa Familia.

Лула обещал новый налоговый режим, который позволит увеличить государственные расходы, положить конец голоду в стране, работать над сокращением выбросов углерода и вырубки лесов в Амазонке.

В 2017 году экспрезидент был осужден за коррупцию и отмывание денег по обвинениям, связанным с масштабным расследованием в отношении государственной нефтяной компании Petrobras. Но просидел Лула менее двух лет, судья Верховного суда отменил приговор в марте 2021 года, открыв ему путь баллотироваться в президенты в шестой раз.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский критически высказался о позиции нейтральности президента Бразилии Жаира Болсонару в войне России против Украины

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