В Бразилии мужчина прыгнул в озеро, спасаясь от пчел, но его загрызли пираньи

В Бразилии мужчина прыгнул в озеро, спасаясь от пчел, но его загрызли пираньи

Друзья пытались спасти мужчину.

В бразильском штате Минас-Жерайс 30-летнего мужчину съели пираньи, когда он пытался спастись от пчелиного роя.

Об этом сообщает Би-би-си.

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Три друга ловили в озере рыбу, когда внезапно появился рой пчел. Мужчины испугались и прыгнули в озеро, чтобы спастись. Двое из них благополучно уплыли, а третий начал тонуть. К сожалению, друзья не смогли ему помочь.

Спасатели обнаружили тело мужчины в четырех метрах от берега.

После того, как тело извлекли из озера, оказалось, что рыбы сильно его повредили – пираньи съели правую часть лица и другие части тела.

Расследование должно установить, от чего умер мужчина — от укусов пираний или утопления.

Пиранья – небольшая плотоядная рыба с большим ртом и множеством зубов. Ее нижняя челюсть немного выдвинута вперед, зубы загнуты назад. Как правило, эти рыбы передвигаются по большим стаям.

Напомним, Лиза Ормундт из города Декейтер, штат Джорджия, обнаружила у себя в доме под потолком гигантскую колонию пчел, насчитывавшую более 100 тысяч насекомых. На помощь ей пришли профессионалы, которые сделали в потолке отверстие и собрали пчел в специальный контейнер, чтобы выпустить подальше от жилых домов.

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