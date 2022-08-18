В Бразилии мужчина сорвался со скалы и оказался на безлюдном острове: как он выжил

В Бразилии 51-летний мужчина сорвался со скалы, когда отдыхал у пляжа Грумари. Течение отнесло его на безлюдный остров, где он выживал в течение пяти дней.

Мужчину чудом спасли заметившие его туристы.

Об этом пишет издание The Independent.

51-летний Нельсон Неди рассказал, что 8 августа любовался видом на скалах, а затем волна отнесла его на безлюдный остров Палмас.

"Волна ударила меня, и я больше ничего не видел", — сказал Неди.

На острове он нашел пещеру, где спал ночью. А на следующий день наткнулся на палатку и одеяло, которые оставили на острове рыбаки. Также там были две бутылки с водой и два лимона.

"Я ел лимоны вместе с кожурой, чтобы ничего не тратить", — рассказал бразилец.

Мужчина пытался привлечь внимание людей флагом, сделавшим из одеяла, но безуспешно. Неде попытался доплыть обратно до пляжа Грумари, но ему удалось преодолеть только половину пути. Течение отнесло его на мель и он снова оказался на острове.

От голода и жажды мужчина начал пить морскую воду и есть куски древесного угля. Он увидел, как обезьяны делают то же самое. Бразилец пожалел об этом решении.

"Оно еще больше высушило рот и застряло в зубе", — сказал он.

Вскоре у острова появились туристы, катавшиеся на гидроциклах. Они заметили Неди. Они известили власть, и на остров направили спасательный вертолет.

Нельсона Неди доставили в больницу в Барра-да-Тижука и выписали позже того же дня.

Напомним, что трое кубинцев провели месяц на безлюдном острове, питаясь кокосами и крысами.

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