В Бразилии обрушилась 35-метровая копия статуи Свободы (фото)

Статуя Свободы / © Getty Images

Реклама

В Бразилии пала копия Статуи Свободы, установленная в одном из городов страны.

Причиной обрушения стал мощный порыв ветра, сообщает портал G1 .

Высота скульптуры вместе с постаментом составила около 35 метров. В результате инцидента конструкция получила значительные повреждения, однако, по официальной информации, никто из людей не пострадал.

Реклама

В настоящее время местные власти выясняют обстоятельства происшествия и оценивают масштабы разрушений.

Напомним, что ранее в Германии загадочно исчезла гигантская статуя пениса: полиция начала расследование .

Туристы любили фотографироваться у статуи, однако никто точно не знает, как она появилась на горе.