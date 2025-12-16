- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 31
- Время на прочтение
- 1 мин
В Бразилии обрушилась 35-метровая копия статуи Свободы (фото)
В Бразилии из-за сильного порыва ветра обрушилась копия Статуи Свободы высотой 35 метров.
В Бразилии пала копия Статуи Свободы, установленная в одном из городов страны.
Причиной обрушения стал мощный порыв ветра, сообщает портал G1 .
Высота скульптуры вместе с постаментом составила около 35 метров. В результате инцидента конструкция получила значительные повреждения, однако, по официальной информации, никто из людей не пострадал.
В настоящее время местные власти выясняют обстоятельства происшествия и оценивают масштабы разрушений.
