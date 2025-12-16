ТСН в социальных сетях

В Бразилии обрушилась 35-метровая копия статуи Свободы (фото)

В Бразилии из-за сильного порыва ветра обрушилась копия Статуи Свободы высотой 35 метров.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Статуя Свободы

Статуя Свободы / © Getty Images

В Бразилии пала копия Статуи Свободы, установленная в одном из городов страны.

Причиной обрушения стал мощный порыв ветра, сообщает портал G1 .

Высота скульптуры вместе с постаментом составила около 35 метров. В результате инцидента конструкция получила значительные повреждения, однако, по официальной информации, никто из людей не пострадал.

В настоящее время местные власти выясняют обстоятельства происшествия и оценивают масштабы разрушений.

Напомним, что ранее в Германии загадочно исчезла гигантская статуя пениса: полиция начала расследование .

Туристы любили фотографироваться у статуи, однако никто точно не знает, как она появилась на горе.

