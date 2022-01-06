В Бразилии официально одобрили COVID-вакцинацию детей от 5 до 11 лет

В Бразилии официально одобрили COVID-вакцинацию детей от 5 до 11 лет

Ранее бразильский президент Жаир Болсонару заявлял, что не будет вакцинировать свою 11-летнюю дочь от коронавируса.

В Министерстве здравоохранения Бразилии в среду, 5 января, одобрили вакцинацию против COVID-19 для детей от 5 до 11 лет.

Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что соответствующее решение в бразильском Минздраве приняли через три недели после того, как национальный независимый регулятор лекарственных средств Anvisa объявил детскую дозу Pfizer-BioNTech безопасной и эффективной.

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"Всем родителям, желающим вакцинировать своих детей, Министерство здравоохранения гарантирует дозы вакцины", — подчеркнул министр здравоохранения Марсело Кейрога.

В то же время, президент Бразилии Жаир Болсонару, выступающий против прививки от коронавируса, ранее заявлял, что не будет вакцинировать свою 11-летнюю дочь Лору. Он также настаивал на разглашении имен лиц, ответственных за решение Anvisa.

5 января в Бразилии зарегистрировали 18759 новых случаев заболевания COVID-19, что является самым высоким суточным приростом заражений в стране с 5 октября. Средний показатель заболеваемости за семь дней также вырос до 9876 против 5033, о которых сообщалось в минувший вторник.

По словам эпидемиолога из Федерального университета Эспирита-Санто Этель Масиэль, в Бразилии будут наблюдать "рост варианта "Омикрон", как и в других странах". "Рождественские и новогодние каникулы, а также вариант "Омикрон" внесли значительный вклад (в эпидемиологическую ситуацию. – Ред.)", – пояснила она.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.