В Бразилии погибают десятки людей из-за ливней и наводнений: видео

В Бразилии погибают десятки людей из-за ливней и наводнений: видео

Оползни и наводнения, вызванные сильными дождями, стали причиной гибели более 80 человек в северо-восточной части крупнейшей страны Южной Америки.

Ливни в северо-восточном бразильском штате Пернамбуку стали причиной оползней и наводнений, от которых погибли уже десятки человек, а более полусотни считаются пропавшими без вести.

Как сообщил в воскресенье, 29 мая, телеканал Globo со ссылкой на губернатора региона Паулу Камару, число погибших выросло до 84.

Власти штата продолжают поиски еще 56 человек, которые считаются пропавшими без вести.

Сообщается также, что 25 местных жителей получили травмы и более 4 тысяч остались без крова.

Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил в своем Twitter, что в понедельник утром прибудет в Ресифи – столицу Пернамбука, сильно пострадавшую от разрушительной стихии. Для координации усилий федерального правительства в регионе работают руководители ряда министерств.

Ливни не прекращаются в городе Ресифи и его окрестностях уже несколько дней. В столице штата и еще 13 муниципалитетах региона объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, ранее на западе Германии в городах Падерборн и Липпштадт пронесся мощный ураган. Местные власти сообщают о по меньшей мере 40 раненых, десять из которых получили серьезные повреждения.

В Рио-де-Жанейро наводнение унесло не менее 23 жизни | Новости мира

Читайте также: