В Бразилии предотвратили теракт на концерте Леди Гаги: организаторы хотели "славы" в сети

Леди Гага / © Associated Press

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Бразильская полиция предотвратила попытку теракта во время масштабного бесплатного концерта Леди Гаги, состоявшегося в Рио-де-Жанейро на пляже Копакабана. На мероприятии собралось более двух миллионов человек.

Об этом сообщает BBC.

По информации полиции штата Рио-де-Жанейро и министерства юстиции, группа подозреваемых планировала взрыв с использованием самодельных взрывных устройств. Целью преступления было набрать популярность в соцсетях.

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Главный организатор задержан в штате Риу-Гранди-ду-Сул за незаконное хранение оружия, а также подростка — в Рио-де-Жанейро — за хранение детской порнографии.

Следствие установило, что заговорщики активно распространяли язык вражды, в частности, против детей, подростков и ЛГБТК+ сообщества. Они также занимались радикализацией несовершеннолетних через онлайн-группы, используя закодированный язык, экстремистскую символику и поощряющий самоповреждение контент.

Министерство юстиции сообщило, что подозреваемые выдавали себя за фанатов Леди Гаги - так называемых "маленьких монстров".

Полиция провела обыски в четырех штатах, изъяв электронные устройства и другие материалы. Операция получила название "Фейковый монстр".

Для обеспечения безопасности концерта были привлечены 5000 офицеров, металлодетекторы, дроны и система распознавания лиц. Мероприятие финансировалось городскими властями в рамках инициативы по экономическому восстановлению Рио — ожидается, что шоу принесет городу около $100 млн дохода.

Леди Гага впервые выступила в Бразилии более чем за 10 лет. Она появилась на сцене с бразильским флагом, обратившись к фанатам:

"Вы ждали меня больше 10 лет".