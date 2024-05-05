В Бразилии супруги украинцев создали более 120 тысяч писанок за 40 лет

Супруги украинцев Жорже и Яра Сератюки, проживающие в Бразилии, за почти 40 лет создали более 120 тысяч писанок. Когда Украина обрела независимость, они были среди первых, кто приехал возрождать традицию писанок на Родину.

Об этом рассказала Светлана Мельник, супруга посла Украины в Бразилии.

Она отметила, что работы супругов Сератюков известны далеко за пределами Бразилии и хранятся в музеях и частных коллекциях по всему миру.

Яра Сератюк считается уникальной в мире писанкаркой с филигранной техникой росписи перепелиных яиц, а ее муж – автор многих собственных новаторских техник и стиля.

Посол Украины в Бразилии Андрей Мельник, его супруга Светлана Мельник и супруги украинцев Жорже и Яра Сератюки Фото / Facebook: Светлана Мельник

Как рассказала Светлана Мельник, поворотным моментом в летописи писанок в Бразилии считается 1957 год, когда была создана первая светская школа росписи писанок по инициативе украинских женщин Бразилии, которые имели свою организацию при Хлеборобско-Образовательном Союзе в Куритибе.

Супруги украинцев Жорж и Яра Сератюки Фото / Facebook: Светлана Мельник

Ее вдохновительницей стала пионерка писанкарского дела – Мария Кириллович Волошин. Школа имела большой успех. Количество учащихся ежегодно увеличивалось в разы.

Жена посла Украины в Бразилии также напомнила имена наиболее выдающихся мастериц и мастеров, ставших брендами в мире бразильского писанкарства: Жорж и Яра Сератюки, Татьяна и Юлиана Бахтцен и Лидия Единь, Филомена Процек, Одесса, Мария и Ярослав Волочук, Пауло Марсио Вальдомиро Ромео, Вильсон Жозе Котвиски, Ана Мария Бовкаловски Мазепа, Мара Брессан Климчук, Ана Хома Чудзий.

Накануне Пасхи каждый большой магазин Куритибы имел за честь выставить на витрине самые красивые работы учениц школы.

"Так к писанке возник большой интерес, о ней стали писать в газетах и журналах, писанка начала увлекать своей магией не только украинцев, но и бразильцев. Таким образом она постепенно заняла достойное место в культурном наследии всей Бразилии", - рассказала Светлана Мельник.

Она добавила, что отличие украинской писанки в Бразилии от традиционной на Родине состоит в том, что она может сочетать традиционные орнаменты разных регионов Украины, отражать собственный изобретённый стиль автора или даже заимствовать символы коренных народов Бразилии.

Напомним, в Украину прибыл Благодатный огонь.

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